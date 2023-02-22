預算案：續探討中港互聯互通擴容　研優化港上市規則

港府周三(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案，官員指出，未來會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

他指出，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，將對《公司條例》作出修改。港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

債券市場方面，政府會繼續優化基建、推行鼓勵措施，並與監管機構向海內外發債機構及投資者推廣香港資本市場的優勢，並繼續推動更多內地各級政府、海內外公私營機構到香港發行離岸人民幣債券。此外，他指會總結經驗，檢視代幣化債券發行在香港的發展潛力和前景，研究政策措施，推動代幣化技術在香港資本市場的更廣泛應用。