預算案：未來3年向投資推廣署提供1億　吸引家族辦公室來港

政府在新一份《財政預算案》中表示，港府會積極推動一系列措施，進一步提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。未來3年向投資推廣署提供1億港元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

多年來，港府一直致力為資產管理業界提供更好的營運環境，亦有針對性地為本地基金經理的發展提供實質支持。例如，外匯基金近年增設了專門配置予本地另類基金經理的組合，投放於一些較小規模的基金公司，下一步亦會涵蓋小型的本地私募基金和在港拓展業務的私募基金，支持他們在港發展。此外，外匯基金將會物色專注於可持續投資的基金，進一步鞏固香港作為區內首屈一指的可持續金融平台。

與此同時，政府會與監管機構優化資產及財富管理業的規管措施及稅務安排。在財富管理方面，監管機構將根據風險為本的原則，在適當保障投資者的前提下，簡化高端或超高淨資產值個人客戶的合適性評估和披露流程。此外，政府將檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施。

金融科技發展方面，他指會繼續推進各項金融科技基建項目的應用測試及準備工作，包括「數碼港元」和以「數字人民幣」作跨境支付用途的項目。此外，金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。