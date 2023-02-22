預算案：減免機場費用　支持航空業復甦

政府在新一份《財政預算案》中表示，為支持航空交通的復甦，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。同時，政府正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，並尋求解決方案。

官員指，香港國際機場多個基建項目將會相繼落成啓用，包括「海天中轉大樓」將於今年年中啓用；以及整個三跑道系統預計於2024年年底完成。香港國際機場的容量將顯著提升，進一步加強其作為區内多式聯運樞紐的角色。以上發展將大大增加香港國際機場的客貨量，為飛機維修、飛機零件製造、相關研發等活動創造巨大機遇。機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性，通過強強聯手，優勢互補，推動兩地航空業發展。

他指，在「機場城市」發展策略下，香港國際機場也正積極發展SKYCITY航天城綜合商業發展項目，並加強物流基建，進一步擴展高貨值貨品和電子商務等業務，充分利用地理、基建和運輸優勢，發展成為充滿活力的商業、會展、旅遊、生活和物流中心。

此外，政府將完善飛機租賃稅務優惠制度，力爭將香港打造為飛機租賃及服務中心。政府已就建議措施諮詢業界，包括容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，業界對此表示歡迎。這些優化措施將進一步吸引更多飛機租賃公司落戶香港。將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

他指，為進一步推動香港國際航運中心的發展，運輸及物流局將成立專責小組，聯同香港海運港口局及高端航運服務業界代表，在今年年底或之前就以下策略提出行動綱領，包括：一、提升船舶融資、海事保險、海事仲裁和船舶管理等業務，讓香港成為全球領先的高端航運服務市場；二、助力全球海運和港口業務向零碳排放轉型；三、推動航運智能化和數字化發展；及四、推進粵港澳大灣區及國際航運界的交流協作。