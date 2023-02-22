【高盛推介】滙豐績後創逾3年新高　資金轉向流入

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(21日)公布2020年度業績，母公司普通股股東應佔利潤148.22億美元，按年增加17.6%。該企稱，在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別息。有券商指，滙控去年第四季盈利表現好過預期，並維持其「買入」評級，目標價75港元。集團昨日股價波動，今早市場消化業績數據後，股價反彈抽升，最高見60.85元，創逾3年新高。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五(17日)至本周二共錄得約660萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,070萬元。

京東方面，好倉於本周一(20日)及本周二共錄得約1,220萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約180萬元。

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