【高盛推介】滙豐績後創逾3年新高 資金轉向流入
2023年02月22日 12:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(21日)公布2020年度業績，母公司普通股股東應佔利潤148.22億美元，按年增加17.6%。該企稱，在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別息。有券商指，滙控去年第四季盈利表現好過預期，並維持其「買入」評級，目標價75港元。集團昨日股價波動，今早市場消化業績數據後，股價反彈抽升，最高見60.85元，創逾3年新高。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五(17日)至本周二共錄得約660萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,070萬元。
京東方面，好倉於本周一(20日)及本周二共錄得約1,220萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約180萬元。
投資者如看好滙豐控股，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上最高槓桿產品的滙豐購(12611)。貼價選擇可留意低街貨匯豐購13179。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(50096)，與現價有約8元收回距離。
滙豐購(12611)，行使價65.93元，2023年07月21日到期，實際槓桿14.0倍，3個月期以上最高槓桿產品。
滙豐購(13179)，行使價63.68元，2023年07月24日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。
滙豐牛(50096)，收回價53元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價近牛中街貨較低。
滙豐沽(12344)，行使價45.95元，2023年07月03日到期，實際槓桿10.3倍，熱門條款、低面值、高槓桿。
滙豐沽(13640)，行使價49.95元，2023年07月21日到期，實際槓桿9.5倍，最貼價條款之一、高槓桿。
滙豐熊(51410)，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，近10元收回距離熊證。
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