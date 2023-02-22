預算案：本年度財赤料1398億元　儲備降至8173億

港府周三(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案，官員指出，預計2022/23年度綜合赤字為1,398億港元，財政儲備在2023年3月31日預計為8,173億元。

他表示，去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。

2022/23年度政府收入的修訂預算為6,038億元，較原來預算低15.7%，即1,121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。他指，地價收入為711億元，較原來預算大幅減少489億元，主要是因部分土地成交價較預期低，以及部分賣地計劃取消。印花稅收入為670億元，較原來預算低460億元，亦遠較過去年度為少，主要是由於物業和股票市場疲弱，成交下跌。利得稅的收入為1,620億元，較原來預算少57億元，主要原因是去年經濟環境困難，緩繳暫繳税所涉款額有所上升。薪俸稅的收入為757億元，較原來預算多28億元，主要是由於薪酬水平有所上升。

由於推出大規模逆周期措施和防疫抗疫涉及龐大開支，2022/23年度政府整體開支的修訂預算為8,096億元，相比之前一年大幅增加6.8%，相對名義本地生產總值的佔比亦上升至28.6%，較原來預算高0.3%，即23億元。

他預計，連同2023/24年度政府債券發行額約650億元，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7,629億元，相等於12個月政府開支。談及中期財政預測，他指基於各項假設和安排，估計綜合帳目在計及發行債券所得及還款後，除2023/24年度錄得赤字外，餘下4個年度均可達致盈餘。