預算案未調整股票印花稅 業界促立刻審視及取消措施
2023年02月22日 13:39
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港府在新一份財政預算案中提出了多項有利經濟發展的措施，惟欠缺檢討及調整目前股票印花稅稅率的措施。香港證券及期貨專業總會會長陳志華為此表示非常失望。作為業界代表，本會重申要求政府要立刻審視目前股票交易印花稅，並調低印花稅稅率，甚至取消股票印花稅，方可令業界受惠及使本港股票市場長遠更具競爭力。
他指出，自2021年港府將股票印花稅稅率由0.10%上調至0.13%後，港股成交量明顯減少。根據港交所(00388)的數據顯示，2022年港股總成交為30.7萬億港元，較2021年減少25.4%。這不單令政府原本希望調高股票印花稅稅率以增加庫房收入的如意算盤打不響，更令本就表現不佳的港股市場進一步惡化，導致市場整體持續低迷，對政府來說這無疑是因小失大的做法。
他續指，對比與日本及美國等主要股票市場，均無徵收股票印花稅稅項，同時全球交易成本都趨向逐步減少，但特區政府無視本地業界的聲音，繼續維持股票印花稅。目前香港已是區內交易成本最高的股票市場之一，而買賣雙方均須分別繳納股票印花稅，此舉嚴重削弱本港股票市場整體的競爭力。另外，股票印花稅亦為投資者帶來一定的交易成本，尤其是對於高頻交易的投資者造成巨大衝擊。政府維持徵收印花稅，無疑會遏制香港市場已經佔比較低的量化及高頻交易活動，對市場整體交易量構成負面影響。
他又提到，對於本港證券業界來說，過去兩年，政府上調股票印花稅後導致股票交投量大減，疊加市場氣氛疲弱，為業界帶來嚴重衝擊，甚至生計皆帶來重大影響。不少業界從業人員均相繼轉行，而券商亦相繼結業。據數據顯示，港交所在2022年全年已經接獲50間券商停止營業的通知，而對比2021年則只有17間券商。截至2月21日，港交所亦已收到6間券商提交停止營業的通知，預期業界在今年仍然會出現結業潮。
他重申，強烈要求特區政府立刻檢討股票交易成本，並下調印花稅稅率水平，甚至取消股票印花稅。這不單有助改善本地中小券商的經營環境，增加其存活率，同時亦有助大幅降低投資者的整體交易成本，以刺激整體市場交投，推動市場發展，從而提高本港股票市場與其他主要股票市場間的競爭力。