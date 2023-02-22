預算案未調整股票印花稅　業界促立刻審視及取消措施

港府在新一份財政預算案中提出了多項有利經濟發展的措施，惟欠缺檢討及調整目前股票印花稅稅率的措施。香港證券及期貨專業總會會長陳志華為此表示非常失望。作為業界代表，本會重申要求政府要立刻審視目前股票交易印花稅，並調低印花稅稅率，甚至取消股票印花稅，方可令業界受惠及使本港股票市場長遠更具競爭力。

他續指，對比與日本及美國等主要股票市場，均無徵收股票印花稅稅項，同時全球交易成本都趨向逐步減少，但特區政府無視本地業界的聲音，繼續維持股票印花稅。目前香港已是區內交易成本最高的股票市場之一，而買賣雙方均須分別繳納股票印花稅，此舉嚴重削弱本港股票市場整體的競爭力。另外，股票印花稅亦為投資者帶來一定的交易成本，尤其是對於高頻交易的投資者造成巨大衝擊。政府維持徵收印花稅，無疑會遏制香港市場已經佔比較低的量化及高頻交易活動，對市場整體交易量構成負面影響。

他又提到，對於本港證券業界來說，過去兩年，政府上調股票印花稅後導致股票交投量大減，疊加市場氣氛疲弱，為業界帶來嚴重衝擊，甚至生計皆帶來重大影響。不少業界從業人員均相繼轉行，而券商亦相繼結業。據數據顯示，港交所在2022年全年已經接獲50間券商停止營業的通知，而對比2021年則只有17間券商。截至2月21日，港交所亦已收到6間券商提交停止營業的通知，預期業界在今年仍然會出現結業潮。

他重申，強烈要求特區政府立刻檢討股票交易成本，並下調印花稅稅率水平，甚至取消股票印花稅。這不單有助改善本地中小券商的經營環境，增加其存活率，同時亦有助大幅降低投資者的整體交易成本，以刺激整體市場交投，推動市場發展，從而提高本港股票市場與其他主要股票市場間的競爭力。