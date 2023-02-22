戴德梁行：降從價印花稅稅階　料可支持住宅成交回升

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢回應新一份財政預算案時表示，該行支持政府對首置印花稅作出調整，透過擴闊從價印花稅(第二標準稅率)稅階以減輕一般家庭及首置買家的負擔，相信此措施亦有助支持住宅市場成交量回升，特別是一千萬以下的中小型單位。

她稱，雖然本港樓價在過去3年受疫情及外圍因素影響而反復下調，然而隨着今年本港與內地回復全面通關，預期無論宏觀經濟或買家氣氛將會轉好，該行亦留意到最近市場上的住宅睇樓量及成交數目已逐漸回穩，現再加上政府調整從價印花稅階，將有助樓價進一步反彈，預計2023年上半年度整體樓價有望回升5%至10%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，對於上半年商舖租金持保守但樂觀態度，預料下半年商舖租金才有具體及正面的變化。他指，政府預留資金爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，相信將有效復甦商舖市場，但仍需要評估訪港旅客消費模式的轉變。另外，該行相信再次派發電子消費券對本地餐飲及消費有一定提振作用，加快零售市場復甦。

土地供應方面，戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權稱，鑑於最近幾次政府賣地出現流標狀況，該行建議政府適時檢討標準地價及政府招標價，以確保價錢緊貼市場真實狀況。

趙續指，該行認同北部都會區是香港未來發展的新引擎，建議政府對元朗南及洪水橋兩個新發展區建立階段性指標，以盡快推動其規劃及發展步伐。同時建議政府優先考慮整合土地，規劃產業園建設。該行認同興建「簡約公屋」有助填補短期公營房屋供應不足的缺口，但為釋除市民對簡約公屋用地收回的疑慮，建議政府向公眾提出一個清晰的土地收回時間表，甚或可考慮將部分簡約公屋用地適時放入勾地表中，向市場釋出清晰信息：「目前計劃建造簡約公屋的用地只屬暫時性」，藉此給予公眾信心，有關用地將在不久將來被重新推出市場。