世邦魏理仕：港經濟料反彈　可望帶動商業房產需求

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指出，預算案指出香港經濟今年將明顯反彈，本地生產總值增長將達到3.5至5.5%，將可帶動房地產行業各物業的需求，預料整體租賃及交投活動將於2023年顯著復甦。政府預計2024至2027年間每年經濟增長達3至3.7%，反映香港經濟復甦將維持一段長時間，亦令未來三至四年對商業房地產的需求持續，可望加強投資者對本港中期前景的信心。

特區政府連續第三年派發消費券(每人5,000港元)將確保零售市場穩健復甦，同時旅遊消費有望增長。隨着未來幾個月旅客的逐漸回歸，加上消費券提振本地消費，預計今年第二季度及第三季度的零售總額將出現強勁增長。世邦魏理仕估計，消費券相當於2022年整體零售總額的約9%。然而，與2021/2022財政年度的薪俸稅和個人入息課稅退稅優惠上限10,000港元相比，2022/2023財年的退稅優惠僅為6,000港元，與消費券效益相應抵銷。

政府計劃引入新的「資本投資者入境計劃」，將有望提升香港作為國際金融中心的前景，並支持香港資產管理及財富管理行業的發展。計劃亦有望吸引高資產淨值人士(HNWIs)及高端人才來港生活及工作，增加本港競爭力，並有利整體零售市場發展。然而，由於房地產行業並非計劃下的合資產類別，或未能為房地產行業帶來直接好處。

陳錦平預計，政府計劃吸引外地企業遷冊香港，預計可提升香港作為國際企業設立的亞太區總部的競爭優勢。隨着更多的高級管理人員及商務決策者移居香港，長遠而言，這將有利於寫字樓及豪宅物業的需求。

陳錦平表示，就2023/24度賣地計劃，當中有三幅商業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積，較2022/23賣地計劃為少。然而，由於寫字樓市場供應充足，世邦魏理仕預計發展商對商業用地的興趣有限。另外，兩幅工業用地將可提供17萬平方米工業樓面面積，略高於政府於上一個財政年度出售的兩幅工業用地的146,000平方米。有鑑於工業物業空置率偏低，政府可考慮推出更多工業用地，以滿足市場需求。