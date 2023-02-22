高力：現適時撤減辣招　料一般住宅價格全年升跌波幅3%

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，政府調整價值低於1,000萬港元住宅的從價印花稅，主要會令自住買家減輕負擔，對偏遠及新發展區內的中小型單位較受惠。政府用意雖好，但所省下的金額不到樓價的1%，實際對樓價影響不大。

整體而言，該行認為，現已是合適時間撤減辣招，樓市辣招目的在於遏止炒風，而影響樓價主要因素是息口、本地經濟情況及市民購買力，惟樓價已較2021年高位回落約17%，現時息口高企，加上未來仍處於復甦期，故此已無需要維持辣招。

她指出，明白政府不能一刀切取消特別印花稅，但放寬額外印花稅能夠幫助用家入市，令二手住宅物業市場交投回升，重啟換樓或置業階梯，有助樓市長遠健康發展。

另外，放寬買家印花稅對整體樓市亦有正面作用，能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性。期望政府能分析調整從價印花稅稅階後對市場的影響，從而井然有序地撤辣。

過去3年經濟起伏不定，加上息口與樓巿高位時的落差，準買家的入巿心態仍較保守，預料 2023年整體樓價波幅橫行發展，該行最新預測一般住宅價格將按年有約3%升跌波幅。