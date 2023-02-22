道期升34點 美匯指數企104水平
2023年02月22日 16:11
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●美匯指數報104.1；港匯見7.8437；離岸人民幣(CNH)報6.8981；美元兌日圓報134.7；歐元企1.0659，英鎊處1.2111。金價報1,839美元。布油報82.33美元，紐油報75.59元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升34點。
●恒生指數全日收報20,423點，跌105點或0.51%；國企指數收報6,832點，跌92點或1.33%；科技指數收報4,100點，跌57點或1.38%。主板成交1,146億港元。https://bit.ly/3Sorv6o
-滙豐績佳兼派高息，股價飆逾5%重上60元。
-小米汽車營銷負責人過檔7個月離職，造車計劃添變數？
●滬綜指收跌15點，金融股領跌0.9%，釀酒及酒店旅遊股跌0.7%，鋼鐵及有色金屬股齊跌0.5%，地產股跌0.2%。https://bit.ly/3lZi7cW
●香港經濟：
-預算案：樓市辣招維持不變，將調低從價印花稅稅階。
-預算案：今年經濟料明顯反彈，實質增長3.5至5.5%。
-歐冠昇：支持港府進一步發展金融市場計劃。
-預算案：採取中間偏鬆財政姿態，下年度赤字預算544億。
-預算案：本年度財赤料1398億元，儲備降至8173億。
-預算案：下年度賣地涉12幅住宅地，潛在供應逾2萬伙。
-預算案：港交所將探索市場惡劣天氣下繼續運作安排。
-預算案：下年度擬發行500億銀色債券及150億零售綠債。
-預算案：預留5億助數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」。
●畢馬威：發放5000元消費券助疫後進一步提振經濟。
●畢馬威：外企利得稅率宜減半，吸引來港設地區總部。
●預算案未調整股票印花稅，業界促立刻審視及取消措施。
●HKSFPA陳志華：反對惡劣天氣港股照開，提四大關注重點。
●南韓去年錄24.9萬名嬰兒出生，生育率創全球最低。
●高盛：美股今年料跑輸，亞股估值吸引。
●裁員潮：
-麥肯錫傳裁員2000人，減省成本保合夥人薪酬。
●美股大好友：就業強勁支撐消費，美衰退機會降。