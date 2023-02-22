【收市開Show】港股反覆向下 未見底？
2023年02月22日 16:37
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華盛證券經紀部董事 李偉傑（右）
市場聚焦財政預算案，港股周三(22日)好淡爭持。外圍急瀉，恒指低開17點後，曾跌最多184點，但又一度倒升91點，最終收市跌105點，報20,423點，大市成交1,146億元。港股走勢反覆向下，仍未見底？
港府周三(22日)公布新一份財政預算案，當中提及樓市辣招維持不變，但將調低從價印花稅稅階，本地地產板塊逆市靠穩，新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)分別升0.8%及0.1%。政策對地產股有咩影響？
滙豐控股(00005)周二(21日)公布的業績勝預期，兼預告恢復派季度股息，在經歷周二(21日)股價跌近2%後，周三(22日)勁彈半成，衝上60元樓上，股民追唔追？另外，債息上升，其他銀行股亦表現醒神，中銀香港(02388)升2%，渣打集團(02888)亦升1%，值唔值得留意？
外媒報道，騰訊(00700)早前遭評級公司下調ESG評級，多家基金公司沽貨約93億元，騰訊股價「V彈」後倒跌，收跌1%，點解嘅？另外，京東集團(09618)推百億元人民幣補貼，市場憂慮掀起減價戰，股價再跌3%，股民要點部署？消息亦引發市場對電商競爭加大的憂慮，阿里巴巴(09988)周四(23日)公布業績前夕，股價亦跌2%，股民又要點操作？阿里業績預期又會係點？
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