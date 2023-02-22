【收市開Show】港股反覆向下　未見底？

市場聚焦財政預算案，港股周三(22日)好淡爭持。外圍急瀉，恒指低開17點後，曾跌最多184點，但又一度倒升91點，最終收市跌105點，報20,423點，大市成交1,146億元。港股走勢反覆向下，仍未見底？

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