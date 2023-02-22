印花稅調低驚反價！海麗花園兩房523萬易手

新一份財政預算案調低物業印花稅率，主要受惠的900萬元或以下的中細價物業，部分地區準買家即加快入市，市場即錄成交。

祥益黃文樂表示，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年11月叫價580萬元放售。區內首置客獲父母資助首期，早前已視察上述單位，並安排今日(22日)簽約，得知今早財政預算案調低從價印花稅的稅階，擔心業主反價，主動提早兩小時到分行簽約，終以523萬成交，呎價約10,806元。

事實上，未補價第二市場住宅同樣受惠。富誠地產林凱薇稱，鑽石山居屋宏景花園4座中層C室，實用面積約574方呎，三房間隔，1月開價498萬元放售，曾反價至528萬元，剛獲白居二客以475萬元購入，呎價約8,275元。

至於今日忠誠拍賣會場上，即日售出3項住宅物業，全屬900萬元以下，其中屯門居屋澤豐花園1座中層A室銀主盤，實用面積約479方呎，已補價自由市場開價340萬元，終以360萬元拍出，高開價20萬元，呎價約7,516元。

另將軍澳日出康城領都5座右翼高層B室法院令單位，實用面積約716方呎，以776萬元推出，並以開價出售，呎價約10,838元。觀塘華峰園中層B4室，實用面積約544方呎，連車位開價490萬元，以520萬元售出，呎價約9,559元。