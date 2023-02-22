數碼通：漫遊業務已達疫前7成　料ARPU重返250元

截至今年2月，集團5G滲透率為35%，較去年6月上升7個百分點。執行董事馮玉麟表示，集團5G滲透率增長強勁，將推出多項措施鼓勵顧客升級至5G手機。集團上半財年流動服務月費計劃每月每戶平均收入(ARPU)按年增6.19%，達223元，較2016年高峰的300元水平少約25%。

馮解釋，原因包括漫遊業務在疫情期間大幅減少，加上在2016至2019年間，公司面臨嚴重定價壓力。自2022年起，公司即使在漫遊業務未完全恢復的情況下，ARPU仍有錄穩定增長，有信心ARPU必能重返疫前水平，當時約在250元。

最新出爐的財政預算案建議電訊網絡營辦商，就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費，將可獲稅務扣除。馮直言，感激政府聆聽電訊商訴求。他直言，頻譜費高過公司營運收益，負擔沉重，惟包括內地等其他地區並未收取此費用，直言這筆費用屬公司營運成本，一直無法理解為何不能扣稅，故樂見政府擬推出扣稅政策，將會了解具體細節。他表示，營運商願意投資，希望政府推出更多政策以激勵香港電訊營運商共同建立「最強網絡」。

他又指，移民潮對公司業僅輕微影響，部分客戶會解約，部分則將合約降級至便宜的計劃，注意到很多顧客都有選擇保存其號碼，對集團收入影響有限。