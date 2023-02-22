會計師公會：遷冊機制有利海外公司來港　帶動專業服務需求

香港會計師公會樂見港府引入公司遷冊機制，該會財政預算案建議委員會召集人楊澤志表示，有關制度是該會一直以來的主張，相信能便利海外公司遷冊至港，並讓企業接受香港公司法監管，「在陽光下經營」是好事。同時將帶動周邊專業服務需求，例如法律、會計等，有助推動香港經濟發展。

公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華補充，香港不少企業有採用「離岸區域或管轄區」的公司，例如在英國處女群島(BVI)、開曼群島等「避稅天堂」註冊，惟隨着近年國際稅制改革，尤其是歐盟地區將BVI企業列作「歐盟稅務不合作清單」中，而開曼群島已落實企業要在當地有實質經營要求，有些香港公司已考慮遷冊來港，相信機制能吸這類公司來港。

楊氏指出，跨行業企業有需求，特別是投資業界常在開曼群島等地公司持有資產，此機制令資產管理或家族辦公室等更方便遷冊香港。另外，鄰近地區新加坡也有遷冊制度，惟對企業有一定門檻要求，而該會則主張不設門檻，但企業須在港有實質業務，同時相信對這類企業提供一定的利得稅寬免可增加吸引力。不過，本身香港公司已有不同的稅務優惠，例如船務優惠、飛機租賃等，只要合符條件便可受惠。

另外，港府亦宣布將於2025年落實稅基侵蝕及利潤轉移(BEPS 2.0)。陳氏期望，港府能盡早與不同的持份者諮詢，以更早讓市場了解細則，以便適應新制。