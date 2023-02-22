金發局：預算案有助用先進技術發掘潛在增長動力

香港金融發展局對新一份財政預算案表示歡迎，認為能在促進短期增長和滿足長遠發展之間取得平衡，並有助通過採用先進技術去發掘潛在的增長動力，從而為國內外企業創造商機。

金發局主席李律仁指，隨着香港取消與其他市場之間所有旅遊限制，現在正是向世界傳遞「香港回來了」訊息的好時機。今份財政預算案與加強市場互聯互通的安排、增加產品種類、研究在港發行國債期貨等相關措施將進一步鞏固香港作為內地和國際市場之間獨特中介的地位，從而讓香港能夠為內地「雙循環」策略發揮貢獻，並為香港帶來可持續的發展前景，使香港能夠在世界一流的集資中心競爭中脫穎而出。

經濟模式邁向數碼化是全球重要趨勢，李氏指，金發局樂見政府致力推進香港數碼經濟發展，並對各方面的金融創新抱持兼融的態度。其中，透過新措施支持提升數碼基建及加快企業數碼轉型的步伐，香港將能夠更好把握相關機遇。此外，隨着虛擬資產在全球市場備受關注，即將成立的虛擬資產發展專責小組有助加快虛擬資產行業和生態系統的蓬勃發展。

金發局樂見政府推出包括成立綠色科技及金融發展委員會等相關政策，支持其推動香港成為國際綠色科技及金融中心的決心。金發局行政總監區景麟表示，新推出的一系列措施會加快金融服務業的可持續轉型發展，其中推出代幣化綠色債券能有效提高債券發行和結算的效率並降低成本，欣悉香港能為不同的金融創新提供一個靈活和有利的監管環境。

區景麟補充，展望未來，金發局將繼續與業界緊密聯繫，共同以香港作為一個領先的國際金融中心的宗旨制定戰略方向。同時樂觀政府採納金發局過去提交的政策建議，其中包括有關先進技術公司的上市制度的改革和進一步將先進的科學研究商業化的需要。另外，政府就培養及吸引人才的一系列舉措及更新人才名單的計劃，亦與金發局早前發的建議脗合，相信能有效擴大和加強香港金融科技和專業人才庫，進一步提高香港作為國際金融中心的競爭力。