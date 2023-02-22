JobsDB香港：冀更新「人才清單」反映不同專業人手需求

網上求職平台JobsDB香港區營運總監李政勳表示，歡迎財政預算案中提出吸引人才的措施，期望更新後的「人才清單」將更清晰反映不同專業的人手需求情況，可助吸納各地不同的人才來港。

據該企數據顯示，去年求職市場轉趨活躍，於平台的招聘廣告按年增長4.7%，需求最高的五類工種分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」。

本地旅遊業及酒店業方面，該企最新招聘廣告數字顯示，前線已見有復甦趨勢，隨着香港恢復通關，部分前線服務行業及旅遊相關行業亦見增長。「旅遊業/旅行社」的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增幅逾一倍，其次是「航空服務業」，招聘數字按年升36%，較2020年增幅逾六成，而2021年已見復甦的「酒店款待/酒店服務業」的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

預算案中亦提出引進重點企業辦公室及吸引外地企業遷冊香港，李氏認為，香港作為國際金融中心，同時亦是企業連接內地及鄰近地區的重要門戶，政府推動「引進辦」及吸引外地企業遷冊香港的舉措，一方面可吸納相關企業的人才來港，另一方面亦可增加就業職位，為本地人才提供更多機遇，提升香港作為人才中心的吸引力。這些企業同時可帶動專業服務需求等，為整個生態圈帶來更多新機會。