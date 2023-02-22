稅務學會：港府有必要全面檢討稅務條例　研擴闊稅基

香港稅務學會業新一份預算案表示歡迎。鑑於香港經濟過去受到新冠疫情肆虐，現正值初段復甦階段，學會贊同港府在顧及財政承擔能力下，繼續推行一次性較小規模並更具針對性的逆周期措施，支持市民和企業，鞏固經濟復常的勢 頭。

學會認為在今年預算案主題「穩中躍進、共拓繁榮新願景」的大方向下，採取「中間偏鬆」的財政姿態，預算案措施所涉及的資源，超過八成是用在市民和中小企身上，並制訂一系列稅務和非稅務措施以確保香港仍然能夠吸引外資來港投資及營商，涉及的範疇全面，預計對經濟有正面影響。

隨着香港與內地防疫措施進一步放寬及跨境商貿和人員的流動逐步恢復，香港經濟有望穩步復甦。但因應外部環境的挑戰，香港經濟復甦的步伐存在不確定性。人口老化，市民對公共房屋、教育、醫療和社會福利等各方面的需求不斷增長，額外產生的非經常性開支，使政府收入不穩定的問題更令人關注。

自1976年起，香港已有近半世紀沒有全面檢討其《稅務條例》。隨着營商環境的轉變、新的營商模式及新常態經濟的崛起，政府有必要全面檢討現時的《稅務條例》，研究擴闊香港稅基的方案，以確保條例能保持香港公共財政長遠穩定。隨着全球最低稅及新修訂「外地收入豁免徵稅制度」的實施，香港稅制將面對多方面的改變，政府亦應定期檢視現有稅務優惠措施的成效，以切合實際商業情況，並根據業界意見作出適當調整，確保其發揮推動經濟長遠發展的功效。