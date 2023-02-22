換樓客見印花稅降　特請假2小時斥716萬購愉景新城兩房

新財政預算案調低從價印花稅稅階，吸引買家加快入市，荃灣區有換樓客更即請假兩小時，以716.8萬元入市同區愉景新城單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊大展表示，堅尼地城LEXINGTON HILL低層A室，實用面積約588方呎，兩房及儲物房間隔，望市景，以1,410萬元易手，呎價約23,980元，原業主於2014年以960萬元買入，持貨約9年帳面獲利450萬元，單位升值約47%。

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣觀峰閣中層A室，實用面積約797方呎，套三房間隔，望海景，換樓客見近期市況氣氛持續向好，故加快入市，單位近期叫價約1,600萬元，議價後以1,499.8萬元成交，呎價約為18,818元。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城2月錄約24宗買賣，平均實用呎價約17,200元，按月升約4.5%，屋苑富天閣高層D室，實用面積約760方呎，套三房間隔，以1,480萬元易手，呎價約19,474元，較去年11月同類型套三房戶高約10%，新買家為用家。

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九龍區

●中原溫志聰表示，長沙灣居屋麗翠苑1座高層4室，實用面積約452方呎，兩房間隔，享市景，未補價第二市場以568萬元易手，呎價約12,566元，原業主於2019年9月以300萬元買入，持貨近3年半帳面獲利268萬元，單位升值約89%。

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新界區

●美聯鍾家豪透露，荃灣愉景新城11座中層B室，實用面積約493方呎，本月初開價728萬元放盤，同區換樓客睇樓已一星期，財政預算案公布調低印花稅率後，即時請假兩小時買樓，終以716.8萬元購入，呎價約14,540元。

●美聯姚偉明稱，荃灣爵悅庭南爵低層J室，實用面積約481方呎，一房間隔，原業主已移居外地，故放售單位，獲首置客洽購，專程回港簽約，單位以650萬元成交，呎價約13,514元。

●美聯指，荃灣區2月錄逾130宗二手買賣，錦豐園2座中層H室，實用面積約339方呎，兩房間隔，原業主已購入屯門區新盤，去年尾最初叫價488萬元，因新居快將上會，不惜蝕讓，終以395萬元沽貨，呎價約11,652元，逾3年帳面虧蝕65萬元。

●中原曹嘉華表示，東涌區2月累錄約68宗買賣，已超上月全月約60宗，昇薈8座低層A室，實用面積約1,033方呎，原則套三房連儲物套房間隔，已改為兩房，享內園景，叫價1,250萬元，累減100萬元，以1,150萬元沽出，呎價約11,133元。

●中原王文彬稱，東涌水藍•天岸7座中層A室，實用面積約750方呎，套三房間隔，享海景，一手原裝，叫價1,080萬元，累減30萬元，幅度約2.8%，以1,050萬元沽出，呎價約14,000元，新買家為上車客。

●中原李永康指，青衣區2月累錄約92宗二手買賣，創2021年6月後新高，灝景灣8座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，去年4月最初叫價930萬元，本月調低至898萬元，減價不久即獲買家洽購，最終以850萬元沽出，呎價約17,034元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣海欣花園6座中層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，以698萬元成交，呎價約14,820元，同屋苑同呎數單位，上月售645萬易手，高出約8%，屋苑現時約有26個放盤，入場費由580萬元起。

●美聯陳偉健指，葵涌廣場C座低層1室，實用面積約418方呎，兩房間隔，去年8月市場叫價668萬元，近日獲買家洽購，新買家為上車客，最終以623萬元成交，累減45萬元，呎價約14,904元，原業主於2019年以600萬元購入，逾4年帳面升值約4%。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門聚康山莊3座高層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價約580萬元放盤，獲買家洽詢，原業主有見近期樓市氣氛回暖，零議價下沽出，呎價約13,551元，原業主2018年以618萬元買入，約5年帳面虧損約38萬元離場。

●中原陳智生透露，屯門區2月累錄約140宗二手買賣，房協翠鳴臺高層D室，實用面積約490方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價570萬元，放盤約5個月，以453.8萬元沽出，呎價約9,261元，新買家為白居二上車客。

●祥益邱家邦表示，屯門邁亞美海灣2座中層H室，實用面積約403方呎，兩房間隔，外區換樓客為方便往返工作地點，加上原業主加大議幅，累積減價達60萬元，即時拍板以440萬元購入上址自用，呎價約10,918元。

●中原陳逸承稱，屯門慧景閣低層D室，實用面積約418方呎，兩房間隔，原業主移民賣樓，去年5月開價520萬元，香港步入加息周期後逐步減至470萬元，議價後再減12萬元，以458萬元沽出，呎價約10,957元，新買家為上車客，覓盤半年入市。

●中原陳德孝指，天水圍居屋天頌苑E座中層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，最終放盤一日極速沽出，成交價398.8萬元，微減1.2萬元，呎價約6,135元，新買家為上車客。

●中原區國健表示，上水御皇庭2月暫錄約3宗買賣，屋苑2座中層G室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤時開價約570萬元，經議價後以535萬元獲承接，呎價約12,923元，新買家為年輕上車客。

●世紀21奇豐周晉廷透露，粉嶺花都廣場10座高層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望山景，附裝修，叫價530萬元，放盤9個月，獲同區買家洽購，以478萬元承接，減幅約10%，呎價約12,919元。

●中原鍾國基指，大埔翡翠花園44座低層A室，實用面積約959方呎，套三房間隔，開價約1,130萬元，議價後以1,070萬元沽出，呎價約11,157元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座低層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，原先於未補價第二市場叫價650萬元，調整至565萬元沽售，減幅約13.1%，呎價約8,692元。

●中原黎宗文稱，沙田欣廷軒2月暫錄約4宗買賣，屋苑3座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，去年8月放盤時叫價約780萬元，日前議價後以680萬元易手，呎價約17,303元，累減100萬元，新買家為用家。

●中原曾紀賢透露，大圍區2月暫錄約53宗買賣，按月升約四成，其中盛薈1座南翼中層C室，實用面積約961方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,530萬元，零議價沽出，呎價約15,921元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層3室，實用面積約596方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場原先叫價520萬元，放盤半年，微減20萬元，以500萬元沽出，減幅約4%，呎價約8,389元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山海栢花園3座高層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，望全海景，開價750萬元，放盤兩星期，獲買家以738萬元承接，呎價約17,913元，原業主於2018年8月購入，當時作價810萬元，持貨逾4年帳面蝕72萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山中心2月暫錄約4宗買賣，屋苑1座高層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以670萬元易手，呎價約18,407元，新買家為用家。

●香港置業鍾月嬌稱，將軍澳日出康城LP6第1座中層D室，實用面積約905方呎，套三房連工人套房及士多房間隔，望海景，以約1,560萬元放盤約5個月，外區客議價後決定以1,538萬元購入，呎價近17,000元，換樓客無樓睇下入市。

●中原董事柯勇表示，將軍澳都會駅3座中層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，叫價820萬元，最新降價25萬元，以795萬元易手，呎價約16,159元，原業主於2005年10月以303萬元購入，持貨17年多帳面獲利492萬元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳廣場3座高層F室，實用面積約502方呎，套三房間隔，單位仍有租客居住，幾經磋商租客才願意配合，新買家睇樓後即晚入市，原業主開價820萬元，因買家願意待租約完結後易手，獲減22萬元，以798萬成交，呎價約15,896元。

●利嘉閣黃嘉仁稱，將軍澳清水灣半島7座中層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，原先叫價約760萬元放盤，獲買家洽詢，雙方議價後累減約48萬元，以約712萬元成交，呎價約13,666元，屋苑2月錄約7宗二手買賣，入場費由640萬元起。

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