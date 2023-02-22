澳洲會公：公司遷冊機制便利外企　宜研予地區總部稅務優惠

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚稱，公會認同政府在新一份預算案提出通過推出新的「資本投資者入境計劃」吸引人才和資本投資，同時此計劃不包括物業投資，避免推動樓市炒風，影響民生。另外，公會鼓勵政府外來資本應投資指定項目如初創科技，創造更多就業機會。同時吸引超高淨值人士來港，從而有效推動家族辦公室在港發展。

不過，企業在上半年仍面臨經營壓力，需要時間復甦建議政府應該考慮寬減百分之百的利得稅退稅額上限維持10,000港元，並且繼續寬免2023/24年度商業登記費，為企業邁向復甦提供助力。

劉稱，公會歡迎政府在財政預算案引入公司遷冊機制，從而便利海外企業將註冊地遷至香港，鞏固提升本港作為跨國企業地區總部的競爭優勢，公會建議政府同時考慮給予地區總部稅務優惠，例如8.25%優惠稅率。

鑑於2022年全年樓市下跌15%，公會歡迎政府調整對中小單位從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，有助首次置業人士上車。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴先生指，公會歡迎政府向合資格香港居民分兩期發放合共5,000元消費券，料有助上半年刺激本地消費加快經濟復甦步伐，牽涉約330億港元開支。不過，整體紓困力度較去年少，除了增加子女免稅額之外，未有繼續推行上一年度其他的紓困措施，例如對弱勢社群的支援。鑑於通關初期市民和中小企仍需時恢復，應該考慮增加支援弱勢社群的力度。此外，基本免税額自2016至17至今未有增加，因應自2016到2022年6年內累計通脹升幅達約11%，應考慮增加至150,000元。同時，政府應考慮個人退稅額應維持10,000港元與去年的水平一致。

公會讚同政府引入稅務扣減吸引退休人士重返職場，建議年齡下調至60歲，並直接與薪酬掛鉤，額外扣稅額每年上限至120,000港元，令行政上更為簡便。