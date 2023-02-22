降印花稅惠及中小住宅新盤　藍田項目錄超購36倍

財政預算案最新公布減低首次置業印花稅，惠及主打中小型單位的新盤。其中，屯門兆康項目自對公眾開放示範單位後，參觀情況踴躍。而藍田樓盤亦已經錄得超額認購。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期示範單位參觀情況踴躍

該盤提供的家具獎勵積分，今期延伸至三房戶亦適用。Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，不同戶型的買家可獲指定積分，以換取該公司提供的各種家具，包括梳化、衣櫃、睡床、餐枱等。

●藍田KOKO ROSSO首輪暫超額逾36倍

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，為新一份財政預算案發表後首個開售的全新盤。該公司常務董事黃光耀表示，歡迎預算案內提及的減低首置印花稅措施，相信有助減輕首置買家的置業負擔，尤其幫助中小型單位的買家。而上述樓盤將於周五(24日)首輪發售148伙，全數折實售價低於900萬元的單位可即時受惠於新措施。而截至今(22日)下午6時，該盤5日內已接獲約5,500張入票，首輪超額認購逾36倍。

●長沙灣睿峰加推14伙於周日發售

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰周三(22日)開放現樓會所予傳媒參觀。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，該盤以現樓形式銷售，於不足3周內沽出27伙，套現約3億港元；當中，年輕上車客及家庭客佔約60%。

項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰最新錄得的現樓成交中，有10%為該盤現有業主加購。為配合需求，會加推14伙高層一房及兩房單位於周日(26日)招標出售。會所連同公共花園及遊樂地方總面積逾1萬方呎，設施包括游泳池、按摩池、兒童俱樂部及健身室等。

●元朗Grand YOHO第二期單日沽6伙 涉逾6,458萬元

●長沙灣The Campton兩房售993萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周三(22日)沽出1伙兩房戶，為29樓D室，實用面積465方呎，成交價993.9萬元，呎價約21,374元。

●長沙灣愛海頌三房1,668萬元招標沽

●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約21,716元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(22日)售出2座38樓D室，屬實用面積582方呎的兩房單位，成交價1,263.9萬元，呎價約21,716元。

●將軍澳日出康城LP10三房售1,683萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周三(22日)以1,683.8萬元售出第2A座31樓B室，屬實用面積866方呎的三房戶，呎價約19,443元。