【蝕唔停】單日再錄至少7宗蝕讓 大角咀細戶5年輸13%

樓市蝕讓潮延續，半新盤為重災區，大角咀奧朗‧御峰一房戶，議價後以563萬元售出，原業主持貨約5年，單位帳面貶值約13.4%。

中原黃家全稱，上述單位為高層A室，實用面積約322方呎，議價後獲年輕專才購入，呎價約17,484元，原業主於2018年6月以650萬元購入，帳蝕87萬元。

大單位蝕幅更顯著。世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧3座地下單位，實用面積約1,819方呎，四房雙套房設計，連車位開價3,800萬元，累減650萬元，不連車位售3,150萬元，呎價約17,317元，低市價15%。原業主2018年6月以4,391萬元連車位購入，最新成交雖未連車位沽出，惟料單位仍要帳面蝕讓。

市場周三出現至少7宗蝕讓，馬鞍山屋苑佔兩宗。中原胡耀祖稱，星漣海2B座高層F室，實用面積約765方呎，議價後售1,158萬元，呎價約15,137元，約6年帳蝕約140萬元。世紀21奇豐趙詠欣表示，同區海栢花園3座高層H室兩房戶，放盤兩星期，減至738萬元沽，呎價約17,913元，原業主持貨逾4年帳蝕72萬元。

大型屋苑「蝕本貨」有承接。美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣6座低層C室三房戶，外區首置客首日睇樓，即洽購單位，終以733.8萬元入市，呎價約11,932元，逾4年多帳貶約8%。