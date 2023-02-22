電訊盈科：港府寬減頻譜稅項為業界更大基建投資提供誘因
2023年02月22日 21:23
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香港電訊(06823)集團董事總經理及電訊盈科(00008)署理集團董事總經理許漢卿表示，歡迎政府在財政預算案中為頻譜使用費提供稅務寬免，不單為電訊業的基建投資提供更大誘因，完善及提升香港的電訊網絡，更會有利加速5G採納、人工智能、物聯網、Web3等新興科技發展，進一步加快公私營企業數碼轉型。
他指，集團會利用旗下整合固網流動網絡(Integrated fixed-mobile network)與新興科技(emerging technologies)，繼續協助企業及公營機構數碼轉型，推動數字經濟和香港智慧城市的發展。
政府透過前兩輪消費券計劃成功刺激經濟，並提升大眾使用數碼支付。該企將會繼續透過Tap & Go「拍住賞」，支持新一輪消費券計劃，推動經濟，並協助商戶，特別是中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。
另外，他指政府注資支持香港創意產業發展的消息令人鼓舞；集團旗下的免費電視ViuTV多年投資製作香港特色的作品，以及跨地域串流服務Viu亦成為亞洲領導經營者/平台。相關新措施有助推動香港與外地娛樂文化業界的合作交流，提升本地製作的水準，以及推動香港流行文化影響力至海外市場。