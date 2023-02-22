香港科技園創投基金將增至10億　8年間投資27間創企

香港科技園公司歡迎新一份財政預算案，認為資源推動本地創科企業，提出發展策略性產業，並提供誘因吸引海內外企業和人才落戶香港，將進一步擴大香港的創科生態圈，為香港經濟注入新動力，而科技園必定會與各界通力合作，把握機遇，建立香港創科的未來。

香港科技園公司主席查毅超表示，樂見預算案積極投資未來，繼續投放資源推動本港創科發展，為此感到鼓舞。預算案在創科基建、企業及人才上提出多項措施，包括增加「科技企業投資基金」(香港科技園創投基金)的注資和推出「共同企業加速計劃」，以助培育更多有潛力的初創企業，驅動更多創科成就；預算案亦提出推動香港實現「新型工業化」，培植更多科技產業，並吸引優質企業落戶香港。

政府繼續加強對初創企業的投資，包括香港科技園創投基金將增資4億港元。科技園指，結合現時的6億港元管理資額，總金額將增至10億港元。自2015年成立起，香港科技園創投基金已向27間創科公司投資，並吸引私營投資，投資比例達1:18，即基金每投資1元便能吸引18元的私營投資，資助和培育處於早期及成長階段中具潛力的企業。