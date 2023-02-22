友邦：預算案倡議讓強積金成員可進一步涉足ESG投資

財政預算案中政府計劃發行銀色債券及綠色零售債券，並在發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，作為香港主要的強積金服務供應商之一，友邦香港認為相關建議能讓強積金成員進一步涉足ESG投資。該行於2006年已推出全港首隻具ESG概念強積金基金。

馮氏稱，是次預算案增加子女免稅額，可紓緩中產家庭的財政壓力。過去3年面對疫情以及息口上升，中產人士承受巨大生活壓力。除了房屋，子女教育，醫療保險也是中產家庭的恆常開支。友邦香港支持政府有更多措施紓緩中產家庭經濟壓力。例如，可以考慮加大自願醫保計劃(VHIS)稅務扣減金額，或把私院住院費用開支納入稅務減免範圍，此舉不但針對性惠及中產，更有助減輕對公營醫療系統的壓力。

預算案中建議提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，該行對此表示歡迎，指措施既可加強退休保障，同時鼓勵僱主讓經驗豐富及仍然具高度生產力的人力資源繼續貢獻經濟，亦顯示政府牽頭打破年齡限制，為就業市場創造新局面。