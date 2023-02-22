美股三大指數靠穩　AngloGold挫逾7%

美股經歷周二的大跌後，周三早段靠穩，道指升40點，報33,170點；標指升5點，報4,002點；納指升35點，報11,528點。港股夜期報20,406點，升57點，低水18點。

去年被評為最佳策略員的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，標指在最壞情況下，可能會在上半年跌至3,000點水平。

同樣看淡股市的美國銀行首席策略市Michael Hartnett此前曾經準確估中股市在2月14日之前見頂，並建議在標指4,200點時做淡，結標真的估中。標指自2月初曾升至盤中高位4,195點後，便掉頭一直向下。而據他最新的預測，標指會在3月8日之前跌至3,800點。

晶片公司英特爾升0.8%，此前其宣布將季度股息從每股0.365美元降至0.125美元，董事會決定暫時削減薪酬。

金礦公司AngloGold股價跌7.01%，該公司暫停了其在巴西一家工廠的黃金加工，並因此而下調今年黃金產量預測。這家金礦商預計，今年將生産245萬安士至260萬安士黃金。

電池金屬生產商Sigma Lithium漲4.53%，市場消息稱，特斯拉在考慮收購該公司。加密貨幣交易所Coinbase業績後股價升3.4%。