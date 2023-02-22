中原按揭：印花稅調整降中小型單位入市負擔

新一份財政預算案調整住宅及非住宅物業印花稅，定額100元從價印花稅的物業，由不超過200萬元擴大至不超過300萬元，1,008萬元以下物業印花稅亦相應調低，1,008萬元以上物業印花稅則維持不變，措施即日生效。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次公布的印花稅調整即時令1,000萬以下的住宅及非住宅物業買家受惠，現時住宅物業買賣成交當中，千萬元以下樓價佔比約達8成，反映市場上中小型單位及上車需求較大，是次調整可針對性減低首置買家的入市負擔，有利促進用家置業。

她指出，去年2月財爺PLAN放寬按保至1,000萬元以下單位之按揭成數高達9成，隨即推動千萬元以下物業交投增加，雖然是次印花稅率調整減低置業開支金額不算很大，但連帶最近支持樓市因素增加而令樓市快速轉活，是次針對首置用家的印花稅率調整再為樓市增添利好消息，可望進一步支持樓市氣氛向好，並推動中小型單位成交量增加。

王美鳳續指，原先首置物業印花稅率已維持十多年未有調整，期間至今樓價已有約1倍升幅，是次稅階稅率變化可切合樓價已累積的升幅而作出相應合適調整，有助首置用家以較合理的稅率置業。

隨着進入加息周期供樓人士按揭利息支出增加，王建議政府可上調居所貸款利息扣除額上限，由10萬元上調至15萬元。本港進入加息周期，現時按息較去年初上升約近2厘，由1.5%升至現時主要為3.375%至3.475%，供樓人士利息支出因而增加逾1倍，以市場平均按揭額約500萬元計，年度按揭利息已超出扣稅額10萬元，由約7.5萬增至約17萬元。