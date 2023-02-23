東方日報B1：新財年私宅建兩萬伙　5載最多

發展局將於周四發表2023至24年度賣地計劃，周三財政預算案率先透露，各土地來源可建單位共約20,550伙，按年增約14.5%，為5個年度新高。而未來5年，政府地及鐵路項目將有不少於7.2萬伙供應，佔近六成來自新發展區和新市鎮擴展區，料集中於古洞北及東涌擴展區等地區。

根據預算案資料，下一個財年賣地計劃將有12幅住宅官地，按照現時賣地表尚餘6幅住宅地待售，相信新增土地將佔6幅。再加上鐵路物業發展、市區重建局，以及私人發展與重建項目，預計全年度潛在土地供應可供興建的單位量，將較年度供應目標1.29萬伙，多出7,650伙或約59.3%。資料顯示，下個財年私宅潛在供應量，相比本年度約17,940伙，多出2,610伙，亦是自2018至19年度錄約25,510伙後，再度突破兩萬伙水平。

近年政府積極加快造地，預算案指出，未來5年的政府地及鐵路物業發展，可興建單位不少於7.2萬伙，較上一個5年期增加近一倍，主要來自新發展區及新市鎮擴展區，有關數字尚未計及市區重建局及其他私人發展項目供應。市場相信，新發展區將包括古洞北、粉嶺北、元朗洪水橋及東涌擴展區等地方。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明認為，以下年度的潛在供應看來，供應再達標應該不會太難，但政府推出一些較大規模的住宅地，底價期望也需要配合市場發展。未來不少潛在供應會位於新發展區，其中，新界西北及東涌為主的區域，若能配合適當的基建，例如鐵路及道路網絡等，相信會有不錯的發展潛力。

該行專業服務董事總經理陳致馨認同政府在造地方面的努力，但根據現時市場情況和環球經濟不明朗因數，預計今年發展商繼續謹慎入標，或對房屋供應量及庫房收入有影響。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦稱，儘管政府欲加快土地供應，但相關地區的基礎設施也要追得上，發展商才會有較強的入標意欲。他解釋，如東涌的新發展區域，其中大嶼山小蠔灣目前尚未有鐵路站，項目第1期招標較為倉卒，很多基礎設施和地基要由發展商負責興建，增加不明朗因素下，導致流標收場。新發展區的土地供應有較大變數，若供應側重這些地區，要達標並不容易。

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑指出，政府在土地供應層面上做足工夫，不過香港每個地區都有房屋剛性需求，若新供應集中於某些地區難言是否足夠，如政府能積極推動舊樓重建，將對社會發展帶來很大幫助。

商業項目方面，預算案提及，下年度賣地計劃有3幅商業地及3幅工業地，各提供約215.3萬方呎商業樓面，以及約183萬方呎工業面積。其中商業樓面較本年度減少逾三成，至於工業地則是繼2021至22年度後，再有同類地皮納入賣地表內。