【東方日報產評】善用財政強實力　港須把握新形勢

香港回歸逾25年，近幾年內部變化大之外，外部亦在中美以至東西博弈的百年變局下出現急劇變化，促使香港須重新釐定自身在國際上的政治和經濟定位，制訂新戰略，透過全面革新，強化綜合競爭力，才能應付迎面而來的重大挑戰。為此，港府大條道理花千金萬銀，開展大量新項目，追落後，謀發展。不過，如今國際競爭激烈，爭資金、搶人才的何只香港？彈丸的香港，資源有限，已沒有多少老本可供虛耗。任何戰略部署，首要配合國家發展戰略，以提升競爭優勢，其次是港府必須全面提升執行和監察能力，以確保資源用得其所和得到預期的效益。眼前這場經濟戰，香港若非涅槃重生，就是四面楚歌、難脫沉淪！

過去香港的經濟結構單一，非地產，就是金融。問題是地產商主導的經濟發展模式下，社會矛盾日積月累，亦限制了經濟多元發展，基本上已走到盡頭。港府得重奪土地資源和房屋供應的主導權，改革審批流程，加強發展規劃，切實解決住屋問題。畢竟基本住屋是一地民生經濟發展的基礎，並沒有任何理由迴避。只是這是否以興建簡約公屋又或者堆沙填海來解決問題，值得商榷。

再看金融，過去香港充當中國與世界的「超級連繫人」，即是做「中介」。問題是內地經濟愈來愈對外開放，外資不再須每事經港才進入內地市場。此外，內地發展策略轉變，由過去側重出口貿易等外部需求，轉變為更重視發展內部需求，意味香港的轉口、融資等服務需求趨降，加上內地城市快速崛起，上海搞金融、深圳搞創科、海南搞貿易開放，與香港競爭只會愈來愈大。當內地金融業愈趨開放，經濟實力愈來愈強，香港得自問尚有何優勢。

更何況在中美博弈下，美國的金融霸權受挑戰，遲早會將制裁大棒劍指中港。香港得把握新經濟發展機遇，建立金融以外的新興產業優勢，落實多元發展。反正可預見的是，做「中介」行頭只會愈來愈窄，得改變資源規劃，善用這些年累積的資本拓展多元產業，以提升抗逆能力，確保經濟可持續發展，行穩致遠。

因此，港府積極投入資源搞創新科技，推動數碼經濟，開拓多條新戰線，無可厚非，惟要成功，首要條件是港府須全面提升執行能力，港人的財富是否用得其所，各項撥款效益如何，斷不能只管投入，不管效益，得同時強化審核和監管機制，做好跨部門、跨行業協調，定時檢討確保切合總體發展戰略和取得預期的成效。最怕是錢花了，產業與項目有名無實，無助提升綜合競爭力之餘，更弄得大白象處處，今時今日的香港已輸不起。

國際形勢劇變，中國調整國家戰略應對，香港非但要革新求變，還得以作戰心態來看待這場世界競賽！繼續「靠把口」自吹自擂，神仙難救！港府得一改「講就天下無敵，做就有心無力」的作風，下最大決心理順內部矛盾，加強社會凝聚力，並切實配合國家戰略，做好各項資源規劃，務求精準投放，高效增益，萬無一失，始有望打好這場翻身戰！