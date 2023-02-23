陳蓓敏：美債息上升　料股市議息前波動...

美國十年期債息升逾3.9%，驚嚇華爾街。道指跌約700點，重返33,000關口。納指跌2.5%，收報11,492。新西蘭央行宣布加息50點子，指標利率升至4.75%，達14年高位。央行並指出，預計指標利率在六月有望見5.14%，年內高值於5.5%目標，高息政策維持至明年年中。威靈頓NZX50指數只跌7點。美股於議息前見波動，宜審慎。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客戶持有滙控)