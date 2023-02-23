陳蓓敏：美債息上升 料股市議息前波動...
2023年02月23日 06:00
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美國十年期債息升逾3.9%，驚嚇華爾街。道指跌約700點，重返33,000關口。納指跌2.5%，收報11,492。新西蘭央行宣布加息50點子，指標利率升至4.75%，達14年高位。央行並指出，預計指標利率在六月有望見5.14%，年內高值於5.5%目標，高息政策維持至明年年中。威靈頓NZX50指數只跌7點。美股於議息前見波動，宜審慎。
昨日恒指低見20,344，隨後財政預算報告出台後，跌幅收窄，全日跌約100點，收報20,428。滙控(00005)公布業績，為市場接受。未來息口持續向上，淨利息收入有上升空間。滙控管理層指出，若順利出售加國業務，明年初會有計劃派21美仙特別股息，以上消息支持股價走勢。新財政預算案出台，焦點是合資格人士可得5000元電子消息券，分兩期派發，在4月和6月。估計香港經濟動力，應在第二季慢慢見起動。
聯想(00992)公布第三季業績，純利錄得4.37億美元，按年跌31.65%，首三季業績，整體而言屬穩定，純利錄得14.94億美元，按年跌7.64%，每股基本盈利為12.57美仙，較去年同期減少約一成，期內收入毛利和除稅前溢利跌一成。以上數據皆反映，過去疲弱市場表現，隨着AI科技大方向發展，有利聯想硬件業務需求。建議候低吸納。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客戶持有滙控)