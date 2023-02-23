鄧建初：美國加息周期持續　股市難大升

美股自從加息周期開始，即市經常出現過山車般上落。歸根究柢，與聯儲局官員之鷹派鴿派言論輪流出現有關。似乎並不統一口徑，時常各說各話，但又隱然有互相呼應之嫌。

鷹派加息言論影響股市大跌，鴿派不久又發出相反論調為股市打補針，加上一眾大行的市場操盤行動配合，造成指數走勢忽上忽落，稍一不慎，便誤墮圈套。如果仍沿用過往追市炒之操作模式，會被左一巴、右一巴摑至體無完膚，損失巨大金錢之餘，更嚴重的是失掉了應市信心。

美國明年初進行總統選舉，根據過往模式，應會在今年中營造歌舞昇平之繁華局面。最佳方法，當然是股市表現良好，令國民相信在現屆管治之下，經濟仍然欣欣向榮。所以現階段美股回吐也是可以理解，更何況成交低迷，背後發功舞上舞落較為容易。

美國選舉特色，是總統只能做八年，形成施政傾向短線，盡量催谷經濟及股市，使其任期內威望尚存。政務乏善可陳，更無長遠計劃，影響所及，國民眼光短淺，只看目前利益，造成「今宵有酒今朝醉，明日愁來明日愁」的社會心態。

自2008年次按危機爆發，美國為挽救瀕臨崩潰之金融系統，推出量化寬鬆(QE)政策，大印銀紙以購買長期債券、壓低利率、刺激個人和企業貸款消費。之後歴屆總統為求連任，在經濟不景氣及金融市場大瀉時，喜歡慣常使出大印銀紙的QE行動，分別有2010年推出的QE2、2012年推出的QE3、及2020年推出的無限QE。多次狂印銀紙，雖然可以推動股市上升及消費增加，但帶來的後果是資產泡沫化及嚴重通貨膨脹。國民沒有儲蓄習慣，同時喜歡先使未來錢，國債與日俱增，有朝一日，全球對美元失卻信心之時，美股大冧難以避免。

量化寬鬆後遺症，加上俄烏戰爭持續，中美關係惡劣，供應鏈緊張，通脹陰霾揮之不去，今個年尾要開始減息行動談何容易，所以美股大升只是奢望。然而，成交低迷，又有無形之手進行干預，道氏牛熊市理論應已失效。大型上落市仍將維持，「密食當爆棚」是現今市場生存之道，長揸股票以期豐收，相信仍要等待一段頗長時間。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)