樂普生物、康諾亞合營與AstraZeneca訂立許可協議

根據許可協議並在其條款及條件的規限下，AstraZeneca將獲授CMG901的研究、開發、註冊、生產及商業化的獨家全球許可，並須根據許可協議負責與其進一步開發及商業化 CMG901相關的所有成本及活動。

KYM將收取6,300萬美元的預付款，並在達成若干開發、監管及商業里程碑後，收取最多11.25億美元的額外潛在付款。此外，KYM有權從AstraZeneca收取銷售淨額的分級特許權使用費。

KYM有責任提供協助及人員以促進技術及專業知識轉讓。AstraZeneca將負責承擔與就CMG901正在進行的實驗有關的開發及監管事務活動的所有費用。許可協議須遵守慣例交割條件，包括完成反壟斷監管審查。