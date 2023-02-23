道指跌84點　油價低收3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.13；港匯見7.8443；離岸人民幣(CNH)報6.9033；美元兌日圓處134.91；歐元報1.0606，英鎊報1.2047。金價處1,825.32美元。布油報80.47美元，紐油報73.94美元。比特幣跌1%，報2.41萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報33,045點，跌84點或0.26%；標指收報3,991點，跌6點或0.16%；納指收報11,507點，升14點或0.13%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20,292點，跌131點。

●2月恒生指數夜期收報20,321點，跌28點，低水103點，成交19,300張。

●紐約期油收報每桶73.95美元，跌2.41美元或3.15%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.6美元，跌2.45美元或2.95%。

●紐約期金收報每安士1,841.5美元，跌1美元。

●英國富時100指數收報7,930點，跌47點或0.59%；德國DAX指數收報15,399點，升2點或0.01%；法國CAC指數收報7,299點，跌9點或0.13%。

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