港股好淡爭持　滙豐跌穿60元　聯想集團飆5%

港股好淡角力，恒生指數早段跌近百點後倒升近百點，惟受制20,500點阻力，暫於20,400點水平上落。國企指數及科技指數靠穩，主板成交280億港元。

科技股撐市，聯想集團飆5.2%，是表現最佳藍籌；阿里巴巴升1.5%；京東集團升0.4%；美團及小米集團靠穩；騰訊偏軟。百度績後有沽壓，股價跌1.4%。

金融股個別發展，滙豐控股回吐1.4%，失守60元關；友邦保險跌0.5%。招商銀行升1.2%；工商銀行升0.5%；香港交易所今日派成績表，股價升0.3%；建設銀行及中國平安升0.2%。

地產股受壓，恒隆地產跌2%；新鴻基地產及恒基地產跌1.8%；新世界發展跌0.7%；長實跌0.5%；九龍倉置業跌0.1%。

【09:20】港股偏軟 百度績後捱沽 滙豐回吐

港股開市偏軟，恒生指數跌84點或0.41%，報20,339點；國企指數低開26點或0.38%，報6,806點；科技指數跌10點或0.25%，報4,090點。

大型科網股普遍向下，百度績後捱沽，股價跌2.9%；京東集團再跌2.8%；騰訊跌1.4%；美團跌0.9%；阿里巴巴跌0.2%；小米集團逆市升1.4%。

金融股個別發展，滙豐控股跌0.8%；友邦保險跌近1%。招商銀行、建設銀行及工商銀行無起跌。中國平安升0.2%；香港交易所升0.5%。