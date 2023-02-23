福布斯香港富豪榜出爐 李嘉誠身家3042億稱冠
2023年02月23日 10:27
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香港整體經濟在2022年收縮3.5%，恒生指數亦錄得逾一成跌幅，《福布斯》最新公布香港50大富豪榜顯示，香港50位富豪的總財富僅從3,280億美元，略降至3,240億美元(約2.52萬億港元)。
榜單顯示，長和(00001)創辦人李嘉誠以390億美元(約3,042億港元)的資產膺香港首富，身家較去年增加30億美元。儘管長和系股價疲弱，惟他持股的能量飲料製造商Celsius Holdings股價急升，抵銷部分損失。在百事可樂宣布向Celsius投資5.5億美元後，該公司的股價幾乎翻了一倍。
恒基地產(00012)創始人、人稱「四叔」的李兆基，其淨資產下降11%至303億美元(約2,363億港元)，但仍位居香港第二大富豪。新世界(00017)創辦人鄭裕彤的兒子鄭家純，其家族的財富增加了25億美元，達到289億美元(約2,254億港元)，排名第三位。
值得留意，是次榜單內近一半的上榜者財富縮水。當中，智能手機螢幕製造商伯恩光學(Biel Crystal)全資擁有者楊建文及林惠英伉儷，因受累全球對智能手機的需求下降，該公司推遲了上市計劃，令他們的財富減半至44億美元(約343億港元)，現時排名第21位。去年首次上榜的人工智能公司商湯科技(00020)聯合創始人湯曉鷗，其淨資產隨着公司持續虧損而暴跌近60%，至25億美元(約195億港元)，排行第33位。
榜單上唯一的新面孔，為登上第35位的房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄及其家族，他接替了已故父親方潤華的位置；擁有財富約23億美元(約179億港元)。