福布斯香港富豪榜出爐　李嘉誠身家3042億稱冠

香港整體經濟在2022年收縮3.5%，恒生指數亦錄得逾一成跌幅，《福布斯》最新公布香港50大富豪榜顯示，香港50位富豪的總財富僅從3,280億美元，略降至3,240億美元(約2.52萬億港元)。

榜單上唯一的新面孔，為登上第35位的房地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄及其家族，他接替了已故父親方潤華的位置；擁有財富約23億美元(約179億港元)。