許繹彬：地緣政治風險升溫 股市添變數
2023年02月23日 10:47
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股突然出現急速回調，主因又是在重彈指投資者憂慮利率前景，但其實心水清的投資者絕對認同，美國利用這話題上，反覆多次出口術，從而令大市可以舞高弄低，已是例行公事；近日投資市場另一熱門議題，當然是原本已是久未聞矣的俄烏問題，隨着戰事爆發快將1周年，美烏總統突然會面，美國更對烏克蘭送上軍援禮包，提供額外5億美元軍事援助，此舉隨即令俄羅斯作出強烈回應，市場憂慮地緣政治再次升溫。
許氏指，近日一度處於弱勢的港股繼續反覆下沉，儘管曾在本周初作出反彈，但當靠近21,000點時，沽盤便會隨即湧現，實際成交亦只有近千億，實在慘不忍暏，加上外圍充斥壞消息，令港股曾一度失守20,400點的重要據點；大市欠缺火候的原因，相信是一向帶動大市上揚的股王騰訊控股(00700)及一眾AMTX科技系列均呈現陰燭，就算曾作反彈，但力度欠奉；連帶一向有定海神針姿態的香港交易所(00388)，近期走勢亦死氣沉沉，領漲股欠姿態，大市亦絕無氣息可言；相反，本周一(20日)的反彈，其實是一眾久違了的藍籌股，如滙豐控股(00005)及一直被指是港股「藍燈籠」的中國移動(00941)突圍而出，同創52周新高；但這類股份未有為投資者帶來一點驚喜，因為近這5年，一眾炒股的投資者必然是圍繞着有持續動態及轉身快的股份進行炒賣，這類動態股份定必為科技或醫藥類別，報價機的1、5、12、941等號碼，亦無幾何會按到，因此這類久違股份的上落，除非是作期指或期權炒賣，否則在股票市場受惠投資者相信有限。
他認為，港股現階段出現進退失據的局面，相信是將踏入公布業績期，對於大型的藍籌業績表現如何，投資者保持觀望態度，畢竟復常之路在去年11月才逐步開始，對某些行業有否直接受惠，仍未能正面反映；再者，近日美元再度轉強，各種貨幣的匯率亦有顯著波動，兌港元的強勢更令金管數度入市捍衞港元匯率；投資者如有印象，當港元兌美元匯率疲弱時，港股的升勢會因而受阻，波幅亦顯著加劇，加上俄烏問題或再度升溫，令股市增添變數，投資者不容忽視；由於地緣戰事一度緊張，可能會刺激相關敏感股份，投資者可留意中國海洋石油(00883)的走勢。