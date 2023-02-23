許繹彬：地緣政治風險升溫　股市添變數

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股突然出現急速回調，主因又是在重彈指投資者憂慮利率前景，但其實心水清的投資者絕對認同，美國利用這話題上，反覆多次出口術，從而令大市可以舞高弄低，已是例行公事；近日投資市場另一熱門議題，當然是原本已是久未聞矣的俄烏問題，隨着戰事爆發快將1周年，美烏總統突然會面，美國更對烏克蘭送上軍援禮包，提供額外5億美元軍事援助，此舉隨即令俄羅斯作出強烈回應，市場憂慮地緣政治再次升溫。