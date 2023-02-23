【高盛推介】阿里巴巴公布業績 輪證點揀？
2023年02月23日 10:55
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：周四(23日)公布業績的阿里巴巴，由上周五(17日)起連跌4日，當中周三(22日)跌約2.4%，周四早段靠穩反彈。現報94.45港元，升約1.6%。市場料阿里截至去年12月底止2023財年的第三財季，非公認會計準則淨利潤介乎354.05億至495.76億元人民幣，按年下跌20.7%至上升11.1%。市場並關注阿里管理層對公司各業務營運指引，以及會否進一步進行回購。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周二及本周三獲資金積極吸納，共錄得約5,380萬元資金流入。
投資者如看好阿里，認購證方面的活躍條款選擇可留意50兌1的高敏感度阿里購(28941)。低面值選擇可留意輕微價外阿里購(24098)。貼價選擇可留意阿里購(28386)。牛證方面可留意阿里牛(68938)，與現價有約8元收回距離。
阿里購28941，行使價108元，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，50兌1、高敏感度。
阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.2倍，低面值、輕微價外。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。
阿里牛68938，收回價86元，行使價84元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，相近收回價牛證中街貨最低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.6倍，輕微價外、低面值。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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