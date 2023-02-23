美國樓市總值去年下半年縮水近18萬億　嘯後最傷

外媒報道，美國樓市總值去年大幅縮水2.3萬億美元(約17.94萬億港元)，創2008年以來最大跌幅，多個大城市如三藩市等地的樓價都大幅下滑。

根據地產中介公司Redfin，美國房屋總值在去年6月見頂，達到47.7萬億美元，但下半年開始下滑，共計下跌2.3萬億美元或4.9%，是2008年金融海嘯以來最傷。

由於買家需求減弱，樓市一直貶值，導致樓價由高峰期回落。美國今年1月的樓價中位數為38.32萬美元，從去年5月的43.31萬美元巔峰下滑。

此外，科技業的員工在疫情期間搬到樓價較便宜的地區，令三藩市房屋總值在12月重挫6.7%，為美國都會區最大跌幅，其次是加州的奧克蘭及聖荷西，分別按年下跌4.5%及3.2%。紐約及西雅圖房屋總值也下滑。

Redfin表示，樓市已失去部分價值，但大多數業主都從疫情中的樓市榮景中獲得豐厚回報，目前房屋總值仍較2020年2月高出約13萬億美元。即使按揭貸款利率在2021年見底，許多美國人仍買不起樓，意味他們錯過了一個累積財富的重要機會。

不過，美國樓價並未崩潰，去年房屋總值仍較一年前高出6.5%。對於部分買家來說，他們的投資仍有所獲利，當中以佛羅里達州的邁阿密較為突出，當地房屋總值在12月達4,685億美元，相當於按年增長近20%。