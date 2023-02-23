港交所去年少賺近20%　第二次中期息3.69元

去年港股全年日均成交額為1,249億元，按年跌25.07%。

至於第四季純利29.79億元，較2021年第四季上升11.4%，創歷年第四季新高；收入按年升10%至52.01億元。

集團行政總裁歐冠昇於業績中稱，儘管全球經濟及地緣政治環境充滿挑戰，港交所繼續是全球首選的集資中心，首次公開招股市場於下半年回暖，2022年全年共有90家來自不同行業及地區的新公司成功於香港市場上市，全年總集資額為1,046億元。港交所的衍生產品市場於年內亦創新高，香港正成為區內主要的風險管理中心。年末港交所更表現強勁，第四季財務業績創新高，抵銷了上半年成交量的部分跌幅。儘管2023年仍會不乏挑戰，集團仍充滿希望，並會繼續致力實現建設面向未來的領先市場的願景。

他又提到，港交所於2022年整體表現強韌，先後實施了多項重大戰略舉措，推出多個新產品及市場完善措施，當中包括互聯互通機制自推出以來最重大的發展、設立香港首個碳交易平台Core Climate，以及推出一系列全新衍生產品，市場上的交易所買賣基金(ETF)產品也更趨多元化。

展望將來，主席史美倫表示，宏觀經濟環境預期仍然持續充滿挑戰和不明朗。市場對全球經濟放緩、通脹持續及地緣政治持續緊張的關注，仍然是左右資本市場表現的重要因素，而可持續發展則繼續是全球各地與各行各業同樣關切和注重的議題。港交所將專注於推動市場互聯互通、創新及可持續發展，以確保迎接新挑戰及掌握未來發展機遇做好準備。