【產經直播】加息預期升溫　利淡環球股市？

聯儲局2月份議息紀錄出爐，顯示聯儲局要繼續加息對抗通脹，官員普遍支持加息0.25厘，但仍有數名官員傾向加息0.5厘，隔晚美股反覆拉鋸，港股周四(23日)先跌後回升，但加息預期升溫會繼續利淡港股？港股日升日跌悶局未完，股民想做正反部署有咩策略？

聯儲局繼續加息或會引發經濟惡化風險上升，擔心拖累原油需求下降，國際油價隔晚受壓，創下近3周新低。紐約期油收報每桶73美元，跌3.15%，布蘭特期油收報每桶80美元，跌2.95%，油價繼續回落風險大？吼南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品更值博？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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