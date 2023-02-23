經絡：「波叔Plan」一周年　新取用按保佔比破紀錄

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，回顧「波叔Plan」實施一周年，根據經絡按揭轉介研究部、金管局及按揭證券公司的數據反映，新取用按揭貸款個案中，涉及按揭保險計劃的佔比，由去年2月份的26.3%反覆上升，12月份新取用按揭保險計劃貸款宗數，佔整體新取用按揭貸款宗數達36.6%，創該行有紀錄以來新高。從貸款金額去看，12月份新取用按揭保險計劃貸款金額佔整體新取用按揭貸款金額達42.5%，同創紀錄新高。

據經絡資料顯示，有關措施迄今推出後1年(2022年2月23日至2023年2月22日)，透過經絡按揭轉介新申請按揭的客戶當中，涉及按揭保險計劃的申請個案佔整體個案的45%，比按年同期(21年2月23日至22年2月22日)的35.9%增加9.1%。以樓價劃分，樓價1,000萬港元或以下物業的佔比為88.3%，其餘比重則增加在1,000萬元以上物業，樓價介乎1,000萬元以上至1,400萬元或以下物業的佔比為10.4%；樓價介乎1,400萬元以上至1,920萬元或以下物業的佔比為1.3%，即千萬元以上物業佔整體按保申請個案中，由放寬措施前的0%增至11.7%。

曹指出，申請按揭保險計劃的個案比例創紀錄新高，而1,000萬元以上的物業的佔比增逾一成，反映「波叔Plan」能協助鍾情千萬元或以上物業的置業人士以較低的首期上車，並促進換樓市場的交投。

他又指，香港經濟活動迅速恢復，發展商近期開始積極推出新盤，市場積壓多個月的購買力漸釋放，加上新一份預算案放寬住宅印花稅的稅階，多個利好因素下，料樓市將穩步復甦，同時亦將見「價量齊升」。而在「波叔Plan」協助下，亦可帶動更多買家以高成數按揭換樓，選用按揭保險計劃的比例將有潛力繼續上升。如有意選用高成數按揭入市，建議事前應作出風險管理，仔細評估借貸風險。

財政司司長於去年的《財政預算案》中宣布修訂香港按證保險有限公司的按揭保險計劃(俗稱「波叔Plan」)，首置人士可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由1,000萬元提升至1,200萬元，可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則由現時800萬元提升至1,000萬元。此外，1,200萬元以上至1,920萬元的物業，按揭成數最高為五至八成，貸款上限為960萬港元。