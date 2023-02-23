觀塘Bal Residence首批56伙　一房戶入場費580萬

該公司高級副總裁潘銳民表示，首批單位定價為「平衡時空價」，已參考一手及二手市場價格變化，屬5年前新盤的價錢，期望吸引買家。首張價單單位全屬一房戶，實用面積338至349方呎。

售價方面，價單提供2種付款方法，扣除即供最高11.75%折扣優惠後，折實售價介乎580.69萬至776.87萬元，折實呎價由16,888至22,518元。按定價計，該批單位市值約4.2億元。首批單位折實價全數為800萬元以下。

首批入場單位為5樓A室，實用面積338方呎，折實呎價約17,180元。呎價最低單位為5樓B室，實用面積345方呎。

項目即日開放示範單位予公眾參觀，同日開始收票，會視乎收票情況考慮銷售時間表。

資料顯示，全盤提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎。而首批推出單位佔全盤約36%。