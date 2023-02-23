360周鴻禕：ChatGPT恐兩三年內具自我意識威脅人類

內地互聯網防毒軟件供應商360創始人周鴻禕在接受內媒訪問時，分享對大熱聊天機械人ChatGPT的看法，並警告指ChatGPT可能在2至3年內就會產生自我意識威脅人類。

他之前曾多次在公開場合談到對ChatGPT的觀察。在他看來，ChatGPT已擁有或接近擁有人類智慧，並正處於通往「通用人工智能」的臨界點。

在他眼中，ChatGPT是一種生產力強大的再造工具。他解釋，過去說大數據就如石油，但大數據不能直接用，而ChatGPT就好像一座發電廠，燒了石油，把石油灌進去後就可以產生電力，用雲服務的方式把它接入到千家萬戶、千行百業，它對整個產業都會發生巨大影響。因此他認為，這直接決定未來下一個十年，中國和其他國家的科技產業差距，是形成落後還是迎頭趕上。

周又表示，ChatGPT和其他人工智能最大的分別是，原本的人工智能並沒有實現對知識全部的理解和編碼，本質都是按照關鍵字匹配已有的回答，但ChatGPT沒有「固定答案」。他指，曾向ChatGPT問了一個無厘頭的問題，它煞有介事地回答一遍，能夠自己「編故事」，這才是它的真正智能所在。

對於ChatGPT是否可能造成人們失業？周認為短期內不會。此外，他對中國開發出屬於自己的ChatGPT充滿期待，認為中國在ChatGPT領域具有很大優勢，有希望在2至3年內達到世界領先水平。