花旗基金向50機構資助2500萬美元　支援提升糧食安全

花旗集團基金宣布首次舉辦「Global Innovation Challenge」,協助世界各地以創新方案提升糧食安全的非牟利組織,擴展其工作成效。是次計劃將為50家機構提供總值2,500萬美元的資助,支持應對糧食安全問題的先導項目及拓展計劃,增強低收入家庭和社群身體上及財政上的健康。

花旗集團基金總裁暨社區投資發展主管(President of the Citi Foundation and Head of Citi Community Investing and Development)Brandee McHale表示,世界各地有太多家庭每天為每頓溫飽而憂慮,該行了解導致糧食安全危機日益加劇的經濟成因,希望透過此計劃協助各式各樣以使命為導向的非牟利組織,在他們的社區推行顛覆傳統並可擴展的解決方案。

現時全球共有7.7億人患有各種形式的營養不良,糧食安全是當今全球最嚴重的危機之一。Citi Global Perspectives & Solutions近期一項研究指出,營養不良問題估計每年令環球經濟損失高達3.5萬億美元,或相當於地球上每人平均負擔500美元。問題癥結在於衝破新高的糧食價格,以及基於其他宏觀經濟因素而衍生內亂、全球被迫流離失所等狀況。