歐冠昇：仍面對宏觀環境挑戰　發揮超級聯繫人角色

他指，2022年是港交所在戰略發展上進展良多的一年，有一系列大舉措，儘管宏觀環境挑戰重重，港交所的業務和市場仍然展示出強大的韌性，而去年第四季業績創下歷史同期新高，全年業績表現穩健。

集團財務總監劉碧茵形容，港交所業績在2022年強勢收結，最後一季業績創下歷史同期新高。雖然全年業績與2021年的高位相比有所回落，但表現仍然穩健。至於現貨市場成交金額、新股上市數目及投資收益水平，均反映環球市場共同面對的宏觀環境挑戰。

不過，她提到，港交所的衍生產品和交易所買賣基金(ETF)市場表現強勁，新股市場於去年下半年開始回暖，再加上現貨市場第四季成交增加等因素，部分抵銷了大市疲弱帶來的影響。

他又指，去年是互聯互通機制大發展的一年，迎來多項推動其長遠發展的完善措施，令滬深港通自八年前開通以來，最快的發展步伐，相關完善措施預期將為港交所的業務、投資者、企業及全球市場帶來重大轉變。港交所有進一步提升旗下市場微結構及產品生態圈，以鞏固港交所作為亞洲衍生產品及ETF中心的地位，並繼續成為全球首選的新股上市地之一。

劉氏又指，港交所會繼續捕捉市場大趨勢帶來的機遇，例如在可持續發展方面，已推出碳交易平台Core Climate。此外，港交所一直就各項營運程序現代化努力，並着力投資於人才及技術，以確保該所有充分的實力，把握未來機遇。