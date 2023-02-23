外媒：台積電在美設廠沒有太大商業效益

台積電加大於美國的新廠投資，但面臨重重考驗。外媒報道，訪問十餘名台積電內部員工發現，不少員工擔心台積電可能將研發重心遷離台灣，更有人顧慮兩地文化衝突而不願去派駐美國。

該晶片代工巨頭於去年12月將美國亞利桑那州的新廠投資擴闊至400億美元，預計最快2024年初投產，2026年開始生產3納米製程間片。

事實上，台積電早前曾表示，在美建廠的成本至少是台灣的4倍，人力成本外，仍要申請相許可證、高物價等考慮。

有負責培訓美國工程師的台積電員工指，很難令美國員工「標準化作業」，以及「不帶疑問的遵守上級指示」；而美國員工會挑戰上級，質疑是否有更好的做法。

報道直言，由於近年台海關係緊張，以及全球爆發晶片荒，使半導體生產染上地緣政治色彩，認為赴美設廠為台積電應對「重大讓步」。

報道同時引述Kirkland Capital董事長Kirk Yang指出，「從商業決策角度來說，台積電於美國設廠的投資完全沒有意義，台積電可能是因為政治的考慮而不得不為，但迄今為止，該計劃對台積電都沒有太大效益」。