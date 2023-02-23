珠海橫琴及深圳前海是推動粵港澳合作發展重大平台

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局及廣東省人民政府聯合發布，《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，其中提到珠海橫琴及深圳前海是推動粵港澳合作發展的重大平台，做好金融支持工作，有利於充分發揮其在進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用。

上述兩《意見》各提出30條金融改革創新舉措，涵蓋民生金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利化、加強金融監管合作等方面。積極做好橫琴粵澳深度合作區開發開放，推動前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放，有利於進一步推進中國金融開放創新，深化內地與港澳金融合作，為橫琴、前海兩地建設粵港澳大灣區重大合作平台提供堅實的金融支撐。

在《意見》中又指出，便利合作區個人跨境交易。在符合自用、自住的實際需要原則下，為符合條件的澳門居民在合作區內購置或出售商品房給予匯兌便利。在合作區試點放寬個人資本項目外匯管理政策，區分境外個人和境內個人，研究放寬合作區居民(指在合作區內生活和就業的澳門居民、內地居民)使用外匯的管理要求；允許符合條件的合作區內地居民個人在符合法律法規的前提下，在年度額度內直接憑本人有效身份證件辦理跨境人民幣匯款和收款。