內地擬允許證券業金融機構在港開展直接融資

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局及廣東省人民政府聯合發布，《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，其中指出到2025年，建立健全以金融業擴大開放、人民幣國際化為重點的政策體系和管理體制，基本實現與香港金融市場高水平互聯互通，金融風險監測、防範和化解體系更加完善，金融對粵港澳大灣區發展的支撐作用日益彰顯。到2035年，實現以負面清單為基礎的更高水平金融開放，跨境資金高效便捷流動，基本建成與國際接軌的金融領域規則體系，金融環境達到世界一流水平，為全國金融業擴大開放起到更強示範引領作用。

《意見》表示，允許證券業金融機構在香港開展直接融資。允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外上市等跨境融資方式補充資本金；支持前海合作區內企業依法利用香港(開放式基金型公司或有限合夥基金等)平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信託基金將優質地產及基礎設施項目在香港上市及進行融資。

在依法合規前提下，探索前海合作區內期貨公司在特定品種業務上為境外子公司提供跨境擔保、增信支持、內保外貸等。支持前海合作區內基金公司積極參與交易所買賣基金(ETF)互掛及內地與香港公開募集證券投資基金互認。

《意見》又提出，擴大港資金融機構業務範圍。支持境外特別是香港地區銀行在前海合作區的分支機構取得基金托管業務資格；允許前海合作區內證券公司經香港持牌金融機構授權後，向其內地客戶轉髮香港持牌金融機構發布的就港股通股票提供投資分析意見的證券研究報告(包括按照香港《證券及期貨條例》規定註冊為「註冊機構」的銀行發佈的研究報告)，為內地投資者投資決策提供參考。