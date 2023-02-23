道期升82點 美匯指數企穩104水平
2023年02月23日 16:11
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●美匯指數報104.41；港匯見7.8437；離岸人民幣(CNH)報6.8985；美元兌日圓報134.85；歐元企1.0617，英鎊處1.2057。金價報1,829美元。布油報81.03美元，紐油報74.34元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升82點。
●恒生指數全日收報20,351點，跌72點或0.35%；國企指數收報6,859點，升27點或0.4%；科技指數收報4,149點，升48點或1.18%。主板成交1,026億港元。https://bit.ly/3Etcc6E
-港交所去年少賺近20%，第二次中期息3.69元。
-摩通料新地較受惠財政預算案。
-創科被沽空機構狙擊，股價急瀉。
-花旗料數碼通漫遊業務復甦加快，調升目標價。
-母企計劃削減人手，裕元曾跌逾2%。
●滬綜指收跌3點，傳媒娛樂股跌1.6%，釀酒股跌1.1%，船舶製造股跌近1%，生物製藥股跌0.8%。https://bit.ly/3lZKBn8
●香港經濟：
-瑞銀上調今年港GDP增長預測至3.8%。
●中國經濟：
-內地擬允許證券業金融機構在港開展直接融資。
-珠海橫琴及深圳前海是推動粵港澳合作發展重大平台。
●外媒：台積電在美設廠沒有太大商業效益。
●傳內地指示騰訊及螞蟻集團勿提供ChatGPT服務。
●花旗基金向50機構資助2500萬美元，支援提升糧食安全。
●360周鴻禕：ChatGPT恐兩三年內具自我意識威脅人類。
●歐冠昇：仍面對宏觀環境挑戰，發揮超級聯繫人角色。
●「新債王」岡拉克：必須為美經濟硬着陸做準備。
●美股：
-「沽空大師」錢隆斯做淡GE及Coinbase。
●蓋茨「買啤酒」！上周斥逾70億購喜力3.76%股票。
●美國新冠自測試劑盒製造商Lucira Health申請破產。
●美國樓市總值去年下半年縮水近18萬億，嘯後最傷。
●福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠身家3042億蟬聯首富。
●IIF：全球美元計價債務7年來首下滑。
●向喬布斯致敬？傳Apple Watch實現無創測量人體血糖。
●阿聯酋航空1.35億美元建全新機師培訓中心。
●伊拉克允許與中國貿易直接以人民幣結算。