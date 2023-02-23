【產經直播】港股弱勢　要跌幾深？

港股連跌三日，周四(23日)反覆向下，恒指低開84點後一度回升，最多升177點，但午後再轉跌，最終收報20,351點，跌72點，成交1,026億元。港股持續調整，下試兩萬點關機會幾大？另外，聯儲局2月份議息記錄顯示，委員認為，需進一步加息以控制通脹，加息預期又會點樣影響港股走勢？

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