【產經直播】港股弱勢 要跌幾深？
2023年02月23日 16:20
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港股連跌三日，周四(23日)反覆向下，恒指低開84點後一度回升，最多升177點，但午後再轉跌，最終收報20,351點，跌72點，成交1,026億元。港股持續調整，下試兩萬點關機會幾大？另外，聯儲局2月份議息記錄顯示，委員認為，需進一步加息以控制通脹，加息預期又會點樣影響港股走勢？
港交所(00388)去年純利按年倒退近兩成，至100.78億元，符合市場預期，中期息3.69元，按年跌11.72%，計及第一次中期息，全年派7.14元，按年亦減少19.5%，單計第四季則賺多11%，至29.79億元，創歷年第四季新高；港交所績後靠穩，值唔值得現水平吸納？
遭沽空機構Jehoshaphat Research狙擊的創科實業(00669)下午2時57分起停牌。停牌前報74.95元，下挫18.97%；沽空機構發表報告指，目前正在沽空創科，預期公司股價會出現60%至80%下跌空間。有貨無貨投資者如何應對？股份有冇跌過龍？
內地焦煤價格抽高，帶動煤炭股做好，兗礦(01171)飆4%；神華(01088)及中煤(01898)亦有得升，煤炭股可憧憬？相反煤價升不利火電股，華潤電力(00836)、中國電力(02380)等股價受壓，有貨要走先？
另外，內地餐飲股受追捧，其中呷哺呷哺(00520)升3%，餐飲股早前由高位已調整唔少，可以吼位入市？
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