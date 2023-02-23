賣地表新增商業地　甯漢豪：為社會復常做好準備

下個財政年度賣地計劃非住宅土地供應充足，賣地表新增3幅商業地，包括金鐘道金鐘廊、灣仔駱克道舊灣仔警察已婚宿舍、以及啟德第4C區4號地盤，合共提供約217.15萬方呎樓面面積。

被問及早前市區重建局觀塘市中心大型商業項目流標，但下年度再推出3幅同類項目。發展局局長甯漢豪指出，不能單看目前狀況去作出推地決定，要在社會復常情況下為未來做好準備，因為推出的商業樓面不會即時出現。

她指出，其中已規劃多年的金鐘廊重建項目，已完成道路刊憲程序，政府認為是時候推出市場，而現時商戶租約可配合賣地進程。

至於啟德商業地曾歷經流標及取消交易，政府亦曾嘗試提出改劃作住宅地，惟城規會想保留作商業用途而未能成功，而現時市場消化力與首次推出時不同。加上啟德作為第二個商業核心區，未來還會陸續推出地皮，預計有約90萬方米面積，因此要供應有序，下年度納入一幅屬合適做法。

而舊灣仔警察已婚宿舍，因受到分區大綱圖的司法覆核，而拖拖拉拉十年未推出，現時有關覆核已塵埃落定，所以加入賣地計劃當中。

此外，政府下年度亦會推出3幅元朗工業用地，分別位於福宏街及宏利街，提供約17萬方米總樓面。政府計劃將地皮發展為現代產業大樓，其中三成樓面須交還政府，用作流物、汽車維修等棕地作業用途，為期5至10年。